رياضة | نجم الأهلي السابق: الأهلي عانى أمام إنبي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 03:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي السابق: الأهلي عانى أمام إنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد إبراهيم سعيد، نجم الزمالك والأهلي السابق، أن الفريق الأحمر عاني من غيابات عديدة أمام إنبي، مشددا على أن اللاعبون لم يظهروا بأداء جيد بسبب فترة التوقف الطويلة.

وقال إبراهيم سعيد فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "أداء الأهلي لم يكن مقنع على الإطلاق، ولكن فى المجمل خرج الفريق الأحمر بالفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل اكتساب الثقة، وهناك لاعبون لم يظهروا بأداء جيد".

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وأضاف: "عمرو السولية بعيد عن مستواه على الرغم من امتلاكه العديد من الخبرات ووصل إلى النضج الكروي، ولكنه ظهر بمستوي باهت".

ويذكر أن النادى الأهلى حقق الفوز على فريق إنبي بهدفين دون رد سجلهم محمد هانى وعلي معلول.