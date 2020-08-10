شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع أتلتيكو: قادرون على تخطي عقبة لايبزيج الألماني في «الأبطال» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الأوروجوائي خوسيه ماريا خيمينيز، مدافع أتلتيكو مدريد، أن قيمة بطولة دوري الأبطال لم تتغير بالنسبة لهم بالمقارنة بنسخ سابقة رغم التعديلات، وأن فريقه قادر على تخطى عقبة لايبزيج الألماني خلال اللقاء الذي سيقام، الخميس المقبل، في دور ربع النهائي للبطولة.

وقال «خيمينيز» في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لفريق أتلتيكو مدريد: «الجميع شاهد قوتنا الفنية داخل المستطيل الأخضر خاصة بعد نجاحنا في إقصاء ليفربول الإنجليزي حامل النسخة الماضية على أرضه ووسط جماهيره».

أضاف: «نسعى لتخطى عقبة لايبزيج الألماني في دور الثمانية، والتأهل لنصف نهائي البطولة ثم النهائي الذي سيقام 23 من شهر الجاري، ونعود إلى إسبانيا حاملين كأس البطولة الأوروبية».