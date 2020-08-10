شكرا لقرائتكم خبر عن نجمة «سلة الزمالك» تتعافى من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعافت ندى الجيزي، لاعبة الفريق لكرة السلة سيدات بنادي الزمالك، من فيروس كورونا المستجد عقب إجراء مسحة وظهور النتيجة، الأحد، ليتأكد شفاؤها من الفيروس.

وتتحسن حالة شقيقة اللاعبة، نوران، لاعبة فريق السلة، ووالدة الثنائي، وينتظرن إجراء مسحة أخرى بنهاية الأسبوع الجاري.

وأكدت ندى الجيزي أنهن خضعن لمسحة كورونا، وثبتت سلبية حالتها ولكن كان العكس لشقيقتها ووالدتها، موضحة أنهن لا يعرفن سبب الإصابة التي تعرضن لها، حيث إن شقيقتها الأخرى تعمل طبيبة، ولكنها بعيدة عنهن، وليست في نفس مكان الإقامة.

ويستعد فريق سلة سيدات الزمالك لمواجهة الترام، 16 أغسطس، ضمن منافسات الدوري الممتاز بصالة وزارة الشباب والرياضة.