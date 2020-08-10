شكرا لقرائتكم خبر عن نجمة «سلة الزمالك» تتعافى من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعافت ندى الجيزي، لاعبة الفريق لكرة السلة سيدات بنادي الزمالك، من فيروس كورونا المستجد عقب إجراء مسحة وظهور النتيجة، الأحد، ليتأكد شفاؤها من الفيروس.
وتتحسن حالة شقيقة اللاعبة، نوران، لاعبة فريق السلة، ووالدة الثنائي، وينتظرن إجراء مسحة أخرى بنهاية الأسبوع الجاري.
وأكدت ندى الجيزي أنهن خضعن لمسحة كورونا، وثبتت سلبية حالتها ولكن كان العكس لشقيقتها ووالدتها، موضحة أنهن لا يعرفن سبب الإصابة التي تعرضن لها، حيث إن شقيقتها الأخرى تعمل طبيبة، ولكنها بعيدة عنهن، وليست في نفس مكان الإقامة.
ويستعد فريق سلة سيدات الزمالك لمواجهة الترام، 16 أغسطس، ضمن منافسات الدوري الممتاز بصالة وزارة الشباب والرياضة.
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