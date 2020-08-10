اخبار الرياضه

نجمة «سلة الزمالك» تتعافى من فيروس كورونا

0 نشر
كريم أبو حسـين 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن نجمة «سلة الزمالك» تتعافى من فيروس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعافت ندى الجيزي، لاعبة الفريق لكرة السلة سيدات بنادي الزمالك، من عقب إجراء مسحة وظهور النتيجة، الأحد، ليتأكد شفاؤها من الفيروس.

وتتحسن حالة شقيقة اللاعبة، نوران، لاعبة فريق السلة، ووالدة الثنائي، وينتظرن إجراء مسحة أخرى بنهاية الأسبوع الجاري.

وأكدت ندى الجيزي أنهن خضعن لمسحة كورونا، وثبتت سلبية حالتها ولكن كان العكس لشقيقتها ووالدتها، موضحة أنهن لا يعرفن سبب الإصابة التي تعرضن لها، حيث إن شقيقتها الأخرى تعمل طبيبة، ولكنها بعيدة عنهن، وليست في نفس مكان الإقامة.

ويستعد فريق سلة سيدات الزمالك لمواجهة الترام، 16 أغسطس، ضمن منافسات الدوري الممتاز بصالة وزارة الشباب والرياضة.

  • الوضع في مصر

    Advertisements

  • اصابات

    95,492

  • تعافي

    52,678

  • وفيات

    5,009

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نجمة «سلة الزمالك» تتعافى من فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا