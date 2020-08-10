شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم سعيد: مروان محسن «بلا فائدة».. ولا يستحق اللعب في الأهلي والمنتخب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال إبراهيم سعيد، نجم الزمالك والأهلي السابق، إن هناك علامات استفهام حول مشاركة مروان محسن سواء مع القلعة الحمراء أو المنتخب الوطني.
وأضاف في برنامج «البريمو» على قناة «Ten»: «مروان مهاجم لا يملك أي إمكانيات تؤهله للمشاركة مع الأهلي والمنتخب الوطني، وتحركاته داخل الملعب سلبية وصلاح محسن أفضل منه بكثير، وكان يجب أن يحصل على فرصة بدلًا منه».
وتابع: «استمرار وليد أزارو كان أفضل من تواجد مروان محسن، وعلي معلول سجل أهداف أكثر منه، فهو ليس له فائدة كماهجم مع القلعة الحمراء».
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