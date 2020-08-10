شكرا لقرائتكم خبر عن المصري: لن ننسحب من الدوري.. وأزمة مباراة حرس الحدود في طريقها للحل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال طارق هاشم، عضو مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، إن النادي لن ينسحب من مسابقة الدوري وسيلتزم بالقرار النهائي حول مباراة حرس الحدود.

وأضاف طارق هاشم في تصريحات على قناة «النهار»: «لا توجد أزمة، ونحن نطلب الوصول إلى حل فقط، وهو في طريقه للحل».

وتابع: «رئيس النادي المصري تواصل مع وزير الرياضة، كما تدخل محافظ بورسعيد، وهناك حل في أقرب وقت».

كان المصري أعلن إصابة 16 من لاعبيه بفيروس كورونا، في الوقت الذي رفضت اللجنة الخماسية تأجيل مباراته أمام حرس الحدود بالدوري الممتاز المزمعة الاثنين.