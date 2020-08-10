شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يعلن جاهزية العاصمة الإدارية الجديدة لاستقبال كأس العالم 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، برئاسة هشام نصر، الانتهاء من تشييد الصالة المغطاة في العاصمة الإدارية الجديدة. وستستقبل الصالة مباريات كأس العالم للرجال لكرة اليد التي ستنظمها مصر يناير 2021. وستقام مباريات البطولة على 4 صالات، وهم الصالة الرئيسية باستاد القاهرة، وصالة مجمع الصالات بالعاصمة الإدارية الجديدة، وصالة اتحاد اليد، في مقره الجديد في مدينة السادس من أكتوبر، وصالة مدينة برج العرب بالأسكندرية. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 95,492

تعافي 52,678

وفيات 5,009

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