شكرا لقرائتكم خبر عن أشعة جديدة لـ«أوباما» لتحديد موعد عودته لتدريبات الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يجري يوسف أوباما، لاعب الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، أشعة جديدة لحسم موعد عودته للتدريبات الجماعية. ويعاني أوباما من شد في العضلة الأـمامية أدى لاستبعاده من المشاركة مع الفريق. وخضع أوباما لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الدكتور محمد أسامة، طبيب الفريق، اشتمل على تدريبات مائية، وأخرى لتقوية العضلات، داخل صالة الجيمانزيوم. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 95,492

تعافي 52,678

وفيات 5,009

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أشعة جديدة لـ«أوباما» لتحديد موعد عودته لتدريبات الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.