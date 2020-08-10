شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم سعيد: الأهلي سيعاني أمام الوداد.. ومروان محسن ليس له دور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال إبراهيم سعيد، نجم الزمالك والأهلي السابق، إن الفريق الأحمر يعاني من الخط الهجومي بسبب تراجع بعض اللاعبين عن مستواهم المعهود.

وأضاف في برنامج «البريمو» على قناة «Ten»: «قفشة بعيد عن مستواه وينفذ تعليمات المدير الفني فقط ولكن لم يقدم أداء المعروف، ومحمد هامي تعامل بشكل جيد في فرصة الهدف الذي سجله أمام إنبي».

وأضاف: «إذا استمر الأهلي بنفس المستوي سيعاني أمام الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ومروان محسن مستواه ثابت سواء قبل التوقف أو بعده لا يقدم جديد وليس له دور».

وفاز الأهلي على إنبي بهدفين نظيفين، سجلهما على معلول ومحمد هاني، في المباراة التي جمعتهما، مساء الأحد، ضمن منافسات الدوري العام.