شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يصرف دفعة جديدة من مستحقات لاعبيه قبل مواجهة المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة إبراهيم عثمان، صرف دفعة جديدة من مستحقات اللاعبين قبل مواجهة المصري. ويلتقي الإسماعيلي مع المصري، 14 أغسطس الجاري، ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر للدوري الممتاز. ويسعي مجلس الإدارة لتحفيز اللاعبين لتحقيق الفوز بالنقاط الثلاثة والزحف نحو المربع الذهبي الذي يأمل الفريق التواجد به الفترة المقبلة لضمان المشاركة في إحدى البطولات الأفريقية. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 95,492

تعافي 52,678

وفيات 5,009

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