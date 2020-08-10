شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم سعيد: الأهلي بعيد عن مستواه.. وأداؤه أمام إنبي «غير مقنع» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال إبراهيم سعيد، نجم الزمالك والأهلي السابق، إن الفريق الأحمر عانى من غيابات عديدة أمام إنبي، مشددا على أن اللاعبين لم يظهروا بأداء جيد بسبب فترة التوقف الطويلة.

وأضاف في برنامج «البريمو» على قناة «Ten»: «أداء الأهلي لم يكن مقنع على الإطلاق، ولكن في المجمل خرج الفريق الأحمر بالفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل اكتساب الثقة، وهناك لاعبون لم يظهروا بأداء جيد».

وتابع: «عمرو السولية بعيد عن مستواه على الرغم من امتلاكه العديد من الخبرات ووصل إلى النضج الكروي، ولكنه ظهر بمستوي باهت».

وفاز الأهلي على إنبي بهدفين نظيفين، سجلهما علي معلول ومحمد هاني، في المباراة التي جمعتهما، مساء الأحد، ضمن منافسات الدوري العام.