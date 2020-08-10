شكرا لقرائتكم خبر عن هاني زادة: الزمالك والأهلي متساويان في الشعبية وعدد الجماهير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن شعبية الأهلي كانت تفوق نظيرتها في الزمالك خلال فترة الستينات.

أضاف في تصريحات تليفزيونية: «ظهرت كوادر ورموز للزمالك خلال هذه الفترة مثل محمد لطيف وحسن عامر والمشير عبدالحكيم عامر، وتسببوا في زيادة شعبية النادي».

وواصل: «مع منتصف التسنيات تُوج الزمالك بلقبي الدوري في موسمين متتاليين، ومن وقتها زادت شعبية الزمالك كثيرا».

وأنهى تصريحاته مؤكدا أن شعبية الأهلي لا تزيد على نظيرتها بالزمالك في الوقت الحالي، مشددا على أن الكفتين متساويتان من حيث الشعبية وعدد الجماهير، على حد قوله.