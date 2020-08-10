شكرا لقرائتكم خبر عن ربيع ياسين: محمود صابر في طريقه للاحتراف بالدوري التونسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد ربيع ياسين، مدرب منتخب مصر للشباب، أن محمود صابر، المدافع الأيمن لفريق الكرة بنادي الأهلي، في الطريق للاحتراف في الدوري التونسي.

وقال «ياسين» في برنامج «البريمو» على قناة «Ten»: «محمود صابر لاعب جوكر واعتمد عليه أساسيًا في منتخب الشباب، ورفض التوقيع على بياض للنادي الأهلي».

وأضاف: «هناك أكثر من لاعب جيد يتواجد معي من الأهلي، محمود صابر مدافع أيمن مميز، مواليد 2002، لم يجدد وهو في طريقه للاحتراف في أحد الأندية الكبرى بالدوري التونسي».