شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشري: «المصري لا يملك لاعبين لمباراة الحرس.. وخايف ميطلعش عليا النهار» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال طارق العشري، المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، إن الفريق لا يملك لاعبين لخوض مباراته أمام حرس الحدود ضمن منافسات الدوري الممتاز.
ومن المقر أن يخوض المصري مباراته أمام الحرس، الاثنين، حيث أعلن النادي البورسعيدي وجود 16 إصابة بين صفوفه بفيروس كورونا المستجد.
وأضاف «العشري» في تصريحات تليفزيونية، مساء الأحد: «أصيبت بكورونا و3 اّخرين من الجهاز الفني و12 لاعبا».
وواصل: «ربما حدث تقصير مننا في الإجراءات الاحترازية، ولكن الأهم هو الشفاء الاّن وعدم إصابة باقي لاعبي المنافسين في الدوري».
ومضى قائلًا: «المصري بلا لاعبين في مواجهة الحرس وأتمنى تأجيل المباراة، وأخشى ألا يطلع عليّ النهار عقب إصابتي بكورونا».
يذكر أن اللجنة الخماسية رفضت طلب المصري بتأجيل المباراة.
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