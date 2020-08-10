شكرا لقرائتكم محمد إبراهيم: أتمنى مواصلة التألق مع المقاصة لضمان مركز جيد بالدوري الممتاز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى محمد إبراهيم لاعب الفريق الكروي الأول بنادي مصر المقاصة سعادته البالغة بعد تألقه اللافت في مباراة فريقه الأحد ضد أسوان بالدوري المصري الممتاز.

وحصد فريق مصر المقاصة 3 نقاط غالية بعد الفوز علي اسوان بنتيجة 2 / 1 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 18 للدوري، بدأ المقاصة التقدم في الدقيقة 65 من هدف عكسي بعد عرضية من الجانب الأيمن لمحمد إبراهيم صانع ألعاب المقاصة يحرزها أحد مدافعي أسوان في مرماه ، وبعدها يستمر ضغط أبناء الفيوم ومن إحدى الكرات يطلق صلاح ريكو تسديدة قوية تسكن مرمى أبناء الجنوب في الدقيقة 73 من عمر اللقاء ، بعدها بدقيقة يستطيع كريم الطيب تعديل النتيجة لأسوان بإحراز الهدف الأول ، لتنتهي المباراة بفوز المقاصة بهدفين مقابل هدف ، ويرتفع رصيد المقاصة للنقطة 17 في المركز الـ 14 بجدول الدوري، بينما يتجمد رصيد اسوان عند النقطة 18 في المركز الـ 13 للدوري.

وقال محمد إبراهيم خلال مداخلة تليفونية مع سيف زاهر عبر قناة "أون تايم سبورتس" إنه استعاد جزء من مستواه الفني بسبب الدعم الكبير الذي يلقاه من المدير الفني الحالي للفريق إيهاب جلال الذي أكد أنه يمنح المساحة الكافية للظهور الجيد في المباريات.

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وأوضح ان الحظ لم يحالفه في الكرة التي صوبها وضربت بالقائمين في مشهد من سوء الحظ الذي جعله يتراجع عن الاحتفال بعدما كان يفكر أن الكرة ستدخل المرمى.

وتمنى محمد إبراهيم استعادة مستواه الفني بالكامل حتى يؤمن فريقه ويساعده على التواجد بالشكل اللائق في بطولة الدوري المصري الممتاز يعكس قيمة المقاصة في الدوري المصري الممتاز.