شكرا لقرائتكم طارق العشري: خايف ما يطلعشي علينا النهار.. ولن نتسول المساندة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طارق العشري المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي المصري البورسعيدي حزنه الشديد لإصابة 16 عنصراً بفيروس كورونا بينهم 12 لاعباً بالإضافة الى 4 من الجهاز الفني.

وقال طارق العشري في تصريحات تلفزيونية مع سيف زاهر عبر قناة "أون تايم سبورتس": "حزين لموقف اتحاد الكرة واللجنة الخماسية، كيف يتم اجبارنا على اللعب ونحن جميعاً لاعبين وفريق بالكامل في منزلنا معزولين".

وشدد طارق العشري على أن اتحاد الكرة تخاذل في عدم تعيين لجنة للإشراف على المجموعة المصابة لأن الأولوية هي شفاء المصابين وليس اللعب في الدوري أو استكمال المسابقة التي يعاني منها البعض.

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وأوضح طارق العشري: "لن نتسول المساندة، يفترض على اتحاد الكرة إرسال لجنة طبية للإشراف على علاجنا وليس الإصرار على لعب المباراة".

وتابع مدرب المصري: "ربما حدث تقصير مننا في الإجراءات الاحترازية، ولكن الأهم هو الشفاء الاّن وعدم إصابة باقي لاعبي المنافسين في الدوري، النادي المصري بلا لاعبين في مواجهة الحرس وأتمنى تأجيل المباراة، وأخشى ألا يطلع عليّ النهار عقب إصابتي بكورونا".

وأردف: "كيف نقوم بعمل مسحة صباح الاثنين والبروتوكول يقول ان المصاب لا يقوم بعمل مسحة الا بعد مرور 4 أيام على الأقل، كما أن الجميع في المنزل كما اننا نخشى على أبنائنا ومعزولين حاليا بعيداً عنهم ونخشى أن يصابوا بمكروه".