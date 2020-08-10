شكرا لقرائتكم شهاب أحمد: رفضت عرض في الدوري لإجباري التعامل مع وكيل ودفع عمولة من تحت الترابيزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فجر شهاب الدين أحمد لاعب الفريق الكروي الأول الأسبق بالنادي الأهلي مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أكد تلقيه عرضاً من الدوري المصري الممتاز قبل موسمين من أحد الأندية بشرط.

وقال شهاب الدين أحمد خلال استضافته بقناة "أون تايم سبورتس" مع الإعلامي سيف زاهر: "على مسئوليتي.. وكلاء اللاعبين يسيرون أمورهم مع أندية الدوري الممتاز "من تحت الطرابيزة".

وأوضح شهاب الدين أحمد: "تلقيت اتصالا من احد المسئولين في نادي بالدوري الممتاز يبلغني فيها أنه اذا أردت اللعب ودخول هذا النادي عليا التوقيع مع وكيل بعينه وهو ما رفضته وهذا المر يحدث مع الكثير من اللاعبين وأعرف منهم بعض الأصدقاء

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فوجئت بقرار رحيلي عن الأهلي بالرغم من كوني أساسي في الفريق بسبب وشاية من أحد المدربين بالفريق وقتها "أحمد أيوب".

وأشار: "تحدثت مع فتحي مبروك المدير الفني وقتها وقلت له لا تضعني في حساباتك بسبب عدم حصولي على حقي من أحمد أيوب وقتها ولا اعلم حتى الآن سبب ذلك التصرف من المدرب نفسه".

وتابع أن على ماهر حقق وقتها في الأمر وعلم أنني برئ تماماً من كل ما قيل وبالتالي كان واجباً ان أحصل على حقي لكنني وبعد رحيلي قصرت في حق نفسي.