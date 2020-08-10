شكرا لقرائتكم الأوليمبي يعلن إصابة 8 عناصر في الفريق بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن النادي الأوليمبي إصابة 8 عناصر من الفريق الكروي الأول بفيروس كورونا ضمن نتيجة المسحة الأولى التي خضع لها اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية أمس الأول.
وأكد الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إصابة 8 من عناصر الفريق بينهم لاعبان بخلاف أعضاء من الجهاز الفني والإداري وعمال غرف خلع الملابس.
وأوضح أيمن شعبان مدير الكرة بالفريق الكروي الأول أنه تم اخطار جميع العناصر المصابة للخضوع لفترة العزل المنزلي والحصول على بروتوكول العلاج الخاص بوزارة الصحة.
ومن المقرر ان يعقد الجهاز الفني اجتماع اليوم " الاثنين " لتحديد موعد عودة التدريبات الجماعية.
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