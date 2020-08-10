شكرا لقرائتكم عضو المصري: حراسنا الثلاثة مصابون بكورونا.. بمن نواجه الحدود؟! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى حسن عمار عضو مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي استيائه الشديد بسبب رفض إتحاد الكرة تأجيل مباراة الفريق ضد حرس الحدود بعد ظهور 16 حالة إيجابية لفيروس كورونا في فريق المصري.

وقال حسن عمار في حديثه لبرنامج جمهور الثالثة الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق على قناة أون تايم سبورت 2:" لدينا 12 لاعب مصاب بفيروس كورونا ولاعب موقوف وخمسة لاعبين مصابين إصابات ملاعب، ولدي ثلاث حراس مرمى مصابين، فكيف العب المباراة غداً".

وأضاف:" أين العدالة والحيادية، اتحاد الكرة قام بتأجيل مباراة الإنتاج الحربي بسبب وجود حالات إيجابية في الفريق، وغادرنا المعسكر على مرحلتين، حافلة تنقل اللاعبين المصابين وحافلة تنقل باقي اللاعبين".

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وأكمل:" لا يوجد لدينا العدد الكافي من اللاعبين لخوض المباراة بالإضافة إلى عدم وجود حارس مرمى في الفريق، طارق العشري لم يسمح لأي لاعب بالخروج من معسكر المصري قبل إصابة الـ 16 حالة بفيروس كورونا، وفي حالة وجود هذه الحالات في الأهلي أو الزمالك كان سيتم الرد من قبل اتحاد الكرة بنفس الطريقة".

وأختتم حديثه قائلاً:" الساعات القليلة القادمة ستشهد تأجيل المباراة بناءاً على طلب محمود حسين عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الشباب والرياضة وهناك مفاوضات مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة".

الجدير بالذكر أن فريق المصري أعلن ظهور 16 حالة إيجابية لفيروس كورونا في الفريق، من بينها 12 حالة من لاعبي الفريق بالإضافة إلى المدير الفني طارق العشري والمدير الرياضي عبد الظاهر السقا بجانب فردين بالجهاز الإداري.