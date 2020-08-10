المصري يكشف حقيقة دخول حارسه العناية المركزة

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جدة - عمرو شويل نفى حسن عمار عضو مجلس ادارة النادي المصري، ماتردد حول دخول حارس الفريق أحمد عبد الفتاح العناية المركزة متأثرا بفيروس كورونا. وقال عمار خلال تصريحات تلفزيونية: "غيرصحيح ماتردد حول دخول احمد عبد الفتاح حارس الفريق العناية المركزة". Advertisements واردف: لا اعلم سبب عدم تأجيل مباراتنا أمام حرس الحدود بعد اصابة 12 لاعب بفيروس كورونا. وافصح: لاعبو الفريق وصلوا بورسعيد، اصبح غير مرغوب فيهم بفندق معسكر الفريق، كما اننا ايضا نفتقد للمدير الفني. واتم كلماته مستنكرا: هل مايحدث لا يثير قلق حرس الحدود! لابد من ان يكون هناك عدل ومساواة بين جميع الاندية منعا للاحتقان.

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