شكرا لقرائتكم بيراميدز يستدرج طنطا اليوم في استاد الدفاع الجوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستدرج بيراميدز نظيره طنطا في السادسة والنصف مساء اليوم الاثنين على ستاد الدفاع الجوى في إفتتاح الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري ، وكان أخر ظهور لبيراميدز في المسابقة المحلية شهد فوزاً على انبى بهدف دون رد في 11 مارس الماضى فيما تعادل طنطا مع وادى دجلة سلبياً في أخر ظهور قبل توقف المسابقة بسبب جائحة كورونا.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بعد أن خاض 18 مباراة فاز في 9 وتعادل في 5 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 28 هدفاً وتلقت شباكه 19 هدفاً ، فيما يحتل طنطا المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 6 وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه 23 هدفاً.

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ويسعى الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير الفني لبيراميدز لمواصلة الزحف نحو المركز الثانى في المسابقة والمؤهل للمشاركة في دوري الابطال الافريقى وسط صراع محتدم مع الزمالك والمقاولون العرب ويبدو التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام طنطا مكون من :" مهدى سليمان ، علي جبر، أحمد أيمن منصور، محمد حمدي، عمر جابر، أحمد توفيق، محمود حمادة، محمد فاروق، ابراهيم حسن، عبد الله السعيد ، ايريك تراوري".

في المقابل يأمل أيمن المزين المدير الفني لطنطا في خطف النقاط الثلاث بعد فترة الاعداد القوية التي خاضها خلال فترة التوقف لبداية خطة الهروب من صراع الهبوط للقسم الثانى ، ويبدو التشكيل المتوقع لطنطا أمام بيراميدز مكون من :"علي فرج ، أحمد سالم صافي، سليمان عبدربه "كابتن الفريق"، محمد حسام الشرخة، إيهاب سمير ، حسام غالي، محمد أسعد، الكيني جون أفيري، حسين فيصل، محمد ماجد أنوش ، إسلام فؤاد".