شكرا لقرائتكم هاني زادة: ممدوح عباس أسوء رئيس في تاريخ الزمالك ‏وباتشيكو أفضل مدرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن ممدوح عباس ‏الرئيس السابق للنادي هو الأسوء في تاريخ النادي من بين جميع مجالس ‏إدارات النادي.‏

وأضاف في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على ‏شاشة قناة الزمالك:"في عهد ممدوح عباس لم تُدفع مستحقات جميع ‏اللاعبين الذين انضموا للفريق وكانت الشكاوي بالجملة ضد النادي".‏

وواصل:" على مستوى البطولات لم يحقق سوى لقب وحيد في ولايته ‏للزمالك ولم يقم بأي أعمال تطوير للنادي، على عكس الطفرة الحالية ‏للنادي في عهد مرتضى منصور".‏

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أكد هاني زادة، أن البرتغالي جايمي ‏باتشيكو، هو أفضل مدير فني أجنبي قاد فريق الكرة بالنادي من بين ‏جميع الأجانب الذين تولوا تدريب الأبيض في عهد مرتضى منصور.‏

وأضاف:"باتشيكو أفضل من مواطنه فيريرا ولكنه خرج عن ‏السياسية المتبعة داخل نادي الزمالك وفيريرا نجح بفضل معاونيه ولكن باتشيكو كان أفضل منه وهو ‏وضع طريقة لعب ممتازة استمرت لفترات طويلة".‏