شكرا لقرائتكم هاني زادة: ممدوح عباس أسوء رئيس في تاريخ الزمالك وباتشيكو أفضل مدرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن ممدوح عباس الرئيس السابق للنادي هو الأسوء في تاريخ النادي من بين جميع مجالس إدارات النادي.
وأضاف في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:"في عهد ممدوح عباس لم تُدفع مستحقات جميع اللاعبين الذين انضموا للفريق وكانت الشكاوي بالجملة ضد النادي".
وواصل:" على مستوى البطولات لم يحقق سوى لقب وحيد في ولايته للزمالك ولم يقم بأي أعمال تطوير للنادي، على عكس الطفرة الحالية للنادي في عهد مرتضى منصور".
أكد هاني زادة، أن البرتغالي جايمي باتشيكو، هو أفضل مدير فني أجنبي قاد فريق الكرة بالنادي من بين جميع الأجانب الذين تولوا تدريب الأبيض في عهد مرتضى منصور.
وأضاف:"باتشيكو أفضل من مواطنه فيريرا ولكنه خرج عن السياسية المتبعة داخل نادي الزمالك وفيريرا نجح بفضل معاونيه ولكن باتشيكو كان أفضل منه وهو وضع طريقة لعب ممتازة استمرت لفترات طويلة".
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