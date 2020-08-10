شكرا لقرائتكم المصري: اتحاد الكرة يصر على استكمال الدوري من أجل الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادى المصري إن اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة تصر على استكمال مسابقة الدوري المصري من أجل مصلحة الأهلى .

أضاف هاشم في تصريحات تلفزيونية لقناة الزمالك:" لن نلعب أي مباراة في الدوري إلا بعد التأكد من سلامة كل اللاعبين ولا أعرف لماذا لا يريد اتحاد الكرة تأجيل المباراة رغم أنه قرر تأجيل مباراة الإنتاج الحربي مع نادي مصر للسبب ذاته".

تابع :"اتحاد الكرة يتعنت مع نادي المصري بلا سبب واضح ويضغط بقوة لاستكمال الدوري لمصلحة الأهلي ولا يرى مصلحة أي ناد آخر".

ومن ناحية أخري نفى حسن عمار عضو مجلس ادارة النادي المصري، ماتردد حول دخول حارس الفريق أحمد عبد الفتاح العناية المركزة متأثرا بفيروس كورونا.