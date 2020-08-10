شكرا لقرائتكم أحمد صديق ينضم لقطاع الناشئين بالأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن احمد صديق الظهير الأيمن السابق للنادي الأهلي عن توليه منصب داخل قطاع الناشئين في القلعة الحمراء خلال الفتره المقبله في الموسم الجديد بعد جلسته مع الكابتن خالد بيبو مدير القطاع.

وكشف صديق خلال ظهوره مع عمر ربيع ياسين علي قناة النهار عن توليه تدريب فريق في قطاع الناشئين خلال الموسم الجديد.

وتابع: "تلقيت مفاوضات من أحد أندية الدرجة الثانية ولها اسم كبير لتولي منصب المدير الفني ولكن الأهلي بيتي ورفضت الرحيل لأي نادي آخر".

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أحمد صديق كان يتولي مسؤولية أحد أكاديميات الأهلي في الامارات خلال الفترة الماضية.

وكشف نجم النادي الأهلي سابقا، عن مثله الأعلى في الكرة المصرية وأفضل ظهير أيمن في تاريخ الكرة.

وقال: "سيد عبد الحفيظ مثلي الأعلي ولكن إبراهيم حسن أفضل ظهير أيمن في التاريخ، وإبراهيم حسن لاعب لن يتكرر ويأتي ذلك بسبب زيادته الهجومية وهو لاعب كبير".