شكرا لقرائتكم وكيل لجنة الشباب بالبرلمان: اتحاد الكرة لا يملك إجبار المصري على المشاركة أمام الحدود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمود حسين، وكيل لجنة الشباب بالبرلمان، أن صحة اللاعبين والمنظومة الرياضية هى الأهم. وقال محمود خلال تصريحات تلفزيونية: "أتمنى الشفاء للمصابين بفيروس كورونا في المصري، صحة اللاعبين والمنظومة الرياضية هى الأهم". Advertisements وأكمل ردا على بيان اتحاد الكرة: "مفيش حد بيحاول يعدي نفسه بالفيروس، اصرار اتحاد الكرة على إقامة مباراة المصري والحدود أمر غريب، فالفريق لديه حارسين مصابين بفيروس كورونا والثالث كان يعاني من إصابة عضلية". وأضاف: "وزير الرياضة أبلغني بأنه سيجتمع مع اللجنة الخماسية بشأن أزمة لقاء المصري والحدود". وأتم: "المصري لديه 24 لاعبا مسجلين في قائمته لدى اتحاد الكرة، والاتحاد لا يملك إجبار المصري على المشاركة في مباراة الحدود".

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