من «مايسترو» إلى«ميستر».. بيرلو يخلف ساري في يوفنتوس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي يوفنتوس بطل إيطاليا، السبت، تعيين نجمه السابق أندريا بيرلو مدرباً لفريقه الأول بعد ساعات من إقالة ماوريتسيو ساري، إثر إقصاء الفريق من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، الجمعة، أمام ليون الفرنسي.

وأشار يوفنتوس إلى أن بيرلو وقع عقداً لمدة عامين حتى 30 يونيو/ حزيران 2022.

وكان بيرلو (41 عاماً)، بطل العالم 2006 ولاعب وسط يوفنتوس بين 2011 و2015، عُيّن قبل عشرة أيام مدرباً لفريق تحت 23 عاماً المشارك في بطولة الدرجة الثالثة، ولا يملك خبرة تدريبية كبيرة.

وقال يوفنتوس في بيانه الرسمي: «كان لبيرلو مسيرة أسطورية في كرة القدم كلاعب، فأحرز كل شيء من دوري الأبطال إلى كأس العالم 2006».

وتابع: «في سنواته الأربع في وسط يوفنتوس، أحرز بيرلو عدة ألقاب، العديد من ألقاب الدوري، كأس إيطاليا والكأس السوبر».

وأقيل ساري (61 عاماً) بعد موسم واحد على قدومه من تشيلسي الإنجليزي، برغم قيادته «السيدة العجوز» إلى التتويج بلقب الدوري للعام التاسع توالياً.

ودفع ساري الذي تعاقد مع «السيدة العجوز» لثلاث سنوات بعد قدومه الموسم الماضي، ثمن فشل الفريق في إحراز لقب دوري الأبطال منذ 1996.

وبرغم التتويج في الدوري الذي أنهاه بشكل متواضع بعد العودة من «كورونا»، خسر يوفنتوس معه نهائي الكأس أمام نابولي بركلات الترجيح، والكأس السوبر أمام لاتسيو.

وقال رئيسه اندريا انييلي: «دوري الأبطال كان حلماً من قبل، الآن أصبح هدفاً والخروج بهذه الطريقة شكّل لنا خيبة أمل، للاعبين والجماهير».

وتابع: «نحن بحاجة لتحليل بارد وواضح، مع العلم أننا في غضون أسابيع قليلة سنبدأ من نقطة الصفر، ويتعين علينا القيام بذلك بنفس الحماسة ورغبة الفوز».

صديق المخضرمين

وبدأ بيرلو مسيرته الكروية في نادي بريشيا عام 1995، انتقل بعده ذلك إلى إنتر (1998) الذي أعاره إلى كل من ريجينا وبريشيا، لينتقل بعد ذلك إلى الجار ميلان حيث أمضى عشرة أعوام (2001-2011) فاز خلالها بالدوري مرتين والكأس، والكأس السوبر محلياً، وبدوري أبطال أوروبا مرتين، والكأس السوبر الأوروبية، ومونديال الأندية.

انضم بعدها إلى يوفنتوس (2011-2015)، حيث فاز بلقب «سيري أ» أربع مرات متتالية، واختتم مسيرته كلاعب في نيويورك سيتي الأمريكي (2015-2017).

وأضاف يوفنتوس: «اليوم، يبدأ فصل جديد من مسيرته في عالم كرة القدم، وكما قيل الأسبوع الماضي: من مايسترو إلى ميستر (مدرب)».

وتابع: «بدءاً من اليوم سيصبح المدرب للجميع في يوفنتوس، حيث قرر النادي تكليفه بالقيادة الفنية للفريق الأول، بعد اختياره سابقاً لتشكيلة تحت 23. ويعتمد قرار اليوم على الاعتقاد بأن بيرلو يملك ما يلزم للقيادة من مقعد البدلاء تشكيلة خبيرة وموهوبة لتحقيق نجاحات جديدة».

وعلى صعيد المنتخب الوطني، خاض بيرلو 116 مباراة دولية سجل خلالها 13 هدفاً، وكان عنصراً حاسماً بفوز بلاده بلقب كأس العالم 2006 في ألمانيا.

ومع يوفنتوس سيلتقي بيرلو ببعض زملائه السابقين، خصوصاً الحارس المخضرم جيجي بوفوني (42 عاماً).

وكتب بوفون على تويتر: «إذاً يجب أن أطلق عليك اسم ميستر؟! حظاً طيباً في هذا التحدي الجديد أندريا».

كما سيشرف على أفضل لاعب في العالم خمس مرات البرتغالي كريستيانو رونالدو القادم قبل موسمين مقابل 100 مليون يورو من ريال مدريد الإسباني، والذي سجل ثنائية، الجمعة، لكنها لم تكن كافية في مرمى ليون، مهدراً فرصة خوض البطولة المصغرة لدوري الأبطال على أرضه في البرتغال.