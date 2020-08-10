المنتخب اليمني يعلن عن قائمة اللاعبين المشاركين في كأسي العالم وآسيا

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – متابعات

أعلن مدرب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم سامي نعاش ، عن قائمة المنتخب الوطني، استعداداً لمباراتي السعودية وأوزباكستان يومي 8 و13 أكتوبر المقبل ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 و كأس آسيا 2023.

ضمت القائمة 32 لاعباً بما فيهم اللاعبين المحترفين، على أن يلتحق المحترفون المتواجدون خارج اليمن بالمنتخب أثناء المعسكر الخارجي إذا سمحت لهم أنديتهم أو قبل المباراتين بيومين حسب النظام المتبع من الاتحادين الدولي والآسيوي.

ويدخل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم معسكراً داخلياً غداً بمدينة سيئون بقيادة المدرب الوطني سامي نعاش والذي وصل اليوم إلى أرض الوطن.

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فيما يلي أسماء قائمة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم :

محمد عياش، سالم عوض، سالم الهارش، محمد فتح امام، علي فضل عبس، أحمد الصادق،- مدير عبدربه، محمد فؤاد، محمد مهيوب، محمد بقشان، علاء نعمان، مفيد جمال، عصام الورافي، محمد المداري، عماد منصور، عبدالواسع المطري، ناصر محمدوه، أيمن الهاجري، أحمد السروري، محسن قراوي، عبدالمعين الجرشي، علي حفيظ، مناف سعيد، عمر الداحي، عبدالعزيز خميس، جهاد عبدالرب، أحمد ماهر، سالم مطران، أسامة مصطفى، إبراهيم السريحي، صالح أحمد المرشدي وفيصل باهرمز.

يذكر أن المنتخب الوطني لكرة القدم يحتل المركز الرابع في المجموعة الرابعة برصيد خمس نقاط جمعها من فوز على منتخب فلسطين 1/ صفر وتعادلين مع منتخب السعودية 2/2 وسنغافورة 2/2 وتعرض لخسارتين أمام أوزباكستان صفر /5 وسنغافورة 1/2.