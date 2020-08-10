مواعيد مباريات اليوم الأثنين 10 / 8 / 2020 بالدوري المصرى والقنوات الناقلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مواعيد مباريات اليوم الأثنين الموافق 10 / 8 / 2020 بالدوري المصرى، حيث تقام ثلاثة مباريات بين حرس الحدود والمصرى البورسعيدى على ستاد برج العرب بالإسكندرية ومباراة بيراميدز وطنطا على ستاد الدفاع الجوى ومباراة الاتحاد السكندرى والزمالك على ستاد برج العرب بالاسكندرية ضمن مؤجلات المسابقة العائدة بعد غياب طويل منذ توقفها في مارس الماضى بسبب جائحة كورونا.

موعد مباراة حرس الحدود والمصرى البورسعيدى

تقام مباراة حرس الحدود والمصرى البورسعيدى في تمام الرابعة عصر اليوم الاثنين على ستاد برج العرب بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثامن عشر لمسابقة الدوري العام ، وشهد أخر ظهور لحرس الحدود في المسابقة في 9 فبراير الماضى تعادلا مع الجونة بهدفين لكل فريق فيما خسر المصرى البورسعيدى من الزمالك بهدف دون رد في اللقاء المؤجل بين الفريقين من الأسبوع الرابع عشر والذى أقيم مساء الخميس الماضى.

ويحتل حرس الحدود المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في 4 مواجهات وتعادل في 7 وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفاً ، بينما يحتل المصرى البورسعيدى المركز العاشر برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في 5 وتعادل في مثلها وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.

موعد مباراة بيراميدز وطنطا

تقام مباراة بيراميدز وطنطا في تمام السادسة والنصف مساء اليوم الاثنين على ستاد الدفاع الجوى في إفتتاح الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري ، وكان أخر ظهور لبيراميدز في المسابقة المحلية شهد فوزاً على انبى بهدف دون رد في 11 مارس الماضى فيما تعادل طنطا مع وادى دجلة سلبياً في أخر ظهور قبل توقف المسابقة بسبب جائحة كورونا.

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ويحتل بيراميدز المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بعد أن خاض 18 مباراة فاز في 9 وتعادل في 5 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 28 هدفاً وتلقت شباكه 19 هدفاً ، فيما يحتل طنطا المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 6 وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه 23 هدفاً.

موعد مباراة الاتحاد السكندرى والزمالك

تقام مباراة الاتحاد السكندرى والزمالك في تمام التاسعة مساء اليوم الاثنين على ستاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة الثامنة عشر من منافسات بطولة الدورى الممتاز، حيث يسعى الفريق الأبيض لمواصلة تحسين ترتيبه في جدول ترتيب المسابقة بعد فوزه الأخير على المصرى، بهدف نظيف، فى المباراة التى كانت مؤجلة من الأسبوع الرابع عشر من منافسات البطولة.

ويحتل الزمالك المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 34 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 17 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 10 لقاءات وتعادل فى 4 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 23 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 13 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة، وبهذا يخطف الأبيض الوصافة من المقاولون العرب عقب فوزه مؤخرا على المصرى الخميس الماضى فى الجولة المؤجلة من الأسبوع الرابع عشر بالدورى، وذلك خلف الأهلى المتصدر.

بينما يحتل الاتحاد الذي يعيش طفرة كبيرة مع مدربه المخضرم طلعت يوسف هذا الموسم، المركز الخامس برصيد 27 نقطة، ويحلم بأن يتمكن من التواجد في المربع الذهبي ما يؤهله للمشاركة الأفريقية الموسم المقبل.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الأثنين من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.