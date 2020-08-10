شكرا لقرائتكم خبر عن عريس المقاولون يستعد للمشاركة أمام سموحة بعد رفض الإجازات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد شكري نجيب مهاجم المقاولون العرب، لتدعيم صفوف فريقه في مباراته المرتقبة أمام سموحة يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة 19 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي عادت مجدداً إلى الحياة بعد فترة توقف استغرقت 147 يوماً منذ مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، ولم يحصل نجيب على إجازة زواج بعدما رفع المقاولون حالة الطوارئ استعداداً للدور الثاني من الدوري العام من أجل الحفاظ على موقعه في جدول الدوري بالمربع الذهبي للمشاركة في البطولات العربية والأفريقية.

كان شكري نجيب قد احتفل بزفافة الأسبوع الماضي بحضور عماد النحاس ولاعبو المقاولون، قبل أن ينتظم في التدريبات مباشرة مع الفريق استعداداً للدوري.

ويخضع لاعبو المقاولون العرب والجهاز الفنى للفريق، بقيادة عماد النحاس، لإجراء المسحة الطبية للكشف عن كورونا الثلاثاء المقبل، استعداداً لخوض أول مباراة رسمية فى الدورى.

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وأكد علاء عبد الغنى، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، أن الهدف الأساسى للجهاز الفنى لذئاب الجبل من المباريات الودية ليس تحقيق نتائج كبيرة ولكن الاطمئنان على جاهزية جميع اللاعبين، وأضاف عبد الغنى فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن المقاولون يسعى لتجهيز أكبر عدد من اللاعبين لتحمل ضغط المباريات فى الفترة المقبلة، خاصة أنه لن تكون هناك فرصة لالتقاط الأنفاس.

ويحتل المقاولون المركز الثالث فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، والزمالك صاحب المركز الثانى برصيد 34 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحدًا من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.