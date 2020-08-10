دى أخرة اللى يمسك جيرالدو.. شاهد واسمع وصلة توبيخ من طولان للاعب إنبى

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وبذلك يرتفع رصيد الأهلي إلى 52 نقطة يؤمن بهم قمة الدوري ويواصل رحلته نحو الحفاظ على لقب الدوري للمرة الـ42 في تاريخه ، فيما يتوقف رصيد إنبي عند 25 نقطة ويبقي في المركز السابع.
بدأت المباراة بهدوء واضح من الفريقين وإنعدمت الخطورة على مرمى الفريقين بسبب الحذر الشديد من جانبهما وأن كان الأهلي الأكثر سيطرة وتهديداً لمرمى أنبي لكن دون ترجمة حقيقة لأهداف.
بمرور الوقت نشط أداء الفريقين وضغط الأهلي بكل قوة من أجل زيارة مرمى الفريق البترولي وتعرض عمرو ناصر مهاجم أنبي للأصابة نتيجة الإصطدام بمحمد الشناوي قبل أن ينال ايمن أشرف بطاقة صفراء للخشونة معه أحمد علي لاعب أنبي.
وفي الدقيقة 31 توقفت المباراة لألتقاط الأنفاس وتناول المياه قبل أن يتم إستئناف المباراة لكن دون خطورة حقيقية على المرمى لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.
في الشوط الثاني ، حاول الأهلي الضغط على مرة إنبي ولجأ لسلاح التسديد وحاول إختراق حصون الفريق البتروي الدفاعية لكن دون جدوى ،وفي الدقيقة 59 أجرى فايلر المدير الفني للأهلي تغييرين دُفعة واحدة بنزول حمدي فتحي وبادجي بدلاً من ديانج ومروان محسن على التوالي.
ونجح محمد هاني في تسجيل هدف الأهلي في الدقيقة 64 مُستغلاً سيطرة الأحمر على مجريات اللقاء حيث تلقي هاني كرة جيدة من أيمن أشرف ولعبها "لوب" بشكل جيد في شباك إنبي وواصل الأهلي الضغط على أنبي لكن بادجي ظهر غير موفق قبل أن يشارك وليد سليمان بدلاً من جيرالدو في الدقيق 72.
وأزادات المباراة سخونة في الدقائق الأخيرة وأهدر باجي أكثر من فرصة كان من الممكن إستغلالها بشكل أفضل ودفع فايلر بمحمود وحيد في الدقيقة 85 بدلاً من محمد مجدي قفشة ، وطالب لاعبو أنبي بإحتساب ضربة جزاء لفريقهم بدعوى لمس الكرة يد أحد لاعبي الأهلي في منطقة جزاء الأحمر لكن محمود البنا رفض الأمتثال لرغبة لاعبي أنبي. بعد الرجوع لتقنية الفار ، وواصل الأهلي الضغط لينجح على معلول في تسجيل هدف الأهلي الثاني من ضربة حرة مباشرة في اللحظات الأخيرة بعهدها ينتهي اللقاء بفوز الأهلي بثنائية نظيفة.
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