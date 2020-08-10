شكرا لقرائتكم خبر عن إخطار جديد من اللجنة الطبية" بإيجابية مسحة أحد اللاعبين بالاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت إدارة نادي الاتحاد السكندري إخطار جديد منذ قليل من اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة الدكتور محمد سلطان المستشار الطبى لاتحاد الكرة يشير إلى وجود حالة إيجابية للاعب بالفريق حامل لفيروس كورونا (19-COVID) .

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و ذلك بالرغم من وجود أخطار أخر عصر اليوم يفيد بعدم وجود أى حالات إيجابية بجميع المسحات الطبية التى تم إجرائها أمس لجميع أعضاء الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى من لاعبين و جهاز فني و إدارى ، و بناء عليه تم الإعلان بموقع النادي الرسمي عن سلبية جميع المسحات بناءً على هذا الإخطار

و على الفور تواصل الأستاذ محمد مصيلحى رئيس النادى مع مسئولي الاتحاد المصرى لكرة القدم بشأن تضارب نتائج المسحة الطبية الأخيرة للفريق ، و تم التنسيق مع اللجنة الطبية بالاتحاد لكى يخضع جميع أعضاء الفريق من لاعبين و جهاز فنى لمسحة طبية عاجلة سوف تُجرى خلال دقائق من الآن للاطمئنان على جميع عناصر الفريق

و قد تم أتخاذ كافة الإجراءات لعزل اللاعب المصاب و كذلك أحد اللاعبين " زميل اللاعب بنفس الغرفة " من خلال طبيب الفريق الدكتور عمرو الاشلم الذي سيتولى جميع الإجراءات و التدابير الخاصة بعلاج اللاعب و عزله و زميله بالفريق حتى تعافيه و تماثله التام للشفاء و كذلك زميله بالفريق في حال إصابته .