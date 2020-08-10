شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 9 / 8 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 9 أغسطس 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها ،الجبلاية تخاطب إنجلترا و إيطاليا و إسبانيا لاستقدام حكام أجانب لقمة الزمالك و الأهلي، الأهلي "يؤمن" قمة الدوري بثنائية "الظهيرين" في إنبي

الأهلي "يؤمن" قمة الدوري بثنائية "الظهيرين" في إنبي

حقق فريق الأهلي فوزاً ثميناً على أنبي بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الأحد، بإستاد القاهرة والمؤجلة من الجولة الخامسة عشر للدوري الممتاز، سجل محمد هاني هدف الأهلي الأول فى الدقيقة 64 وأضاف على معلول الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع في المباراة الأولى للفريقين بعد عودة بطولة الدوري التي توقفت عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا ، وشهدت المباراة حضور مجلسي الأهلي وانبي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

محمد الحنفى حكماً لمباراة الزمالك والاتحاد السكندرى غداً

استقرت لجنة الحكام باتحاد الكرة، بقيادة وجيه أحمد وعزب حجاج، على تعيين الحكم محمد الحنفى لإدارة مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى غدًا بالدورى، وتعلن لجنة الحكام اليوم طاقم الحكام بالكامل بعد إجراء مسحات كورونا للاطمئنان على حالتهم الصحية.

الجبلاية تخاطب إنجلترا و إيطاليا و إسبانيا لاستقدام حكام أجانب لقمة الزمالك و الأهلي

يرسل اتحاد الكرة اليوم الأحد خطابات إلى عدة دول أوروبية من أجل تعيين حكام أجانب لمباراة الزمالك و الأهلي المقرر لها 22 أغسطس من الشهر الجاري بإستاد القاهرة ، في الجولة الـ لبطولة الدوري الممتاز، وقرر مسئولو لجنة الحكام برئاسة وجيه أحمد مخاطبة الدوريات الأوروبية التي تطبق تقنية حكم الفيديو var من أجل تعيين طاقم حكم للمباراة بعد تطبيق تقنية الفار في الدوري المصري.

10 % من العقود تثير أزمة في الإسماعيلى قبل عودة الدوري

أندلعت أزمة في صفوف النادى الاسماعيلى في الساعات الأخيرة بسبب قيام إدارة النادى الأصفر بصرف نسبة 10 % من عقود بعض اللاعبين قبل عيد الأضحى الماضى فيما حصل البعض الأخر على 12 % من قيمة عقودهم وهى نسب قليلة للغاية من مستحقات اللاعبين لدى القلعة الصفراء الأمر الذى تسبب في تذمر أغلب اللاعبين ومطالبتهم بالحصول على باقى مستحقاتهم إلا أن إدارة النادى طلبت منهم إغلاق الملف لحين عودة المهندس إبراهيم عثمان رئيس الاسماعيلى من ألمانيا لإنهاء هذه الازمة لاسيما أنه متواجد هناك منذ تفجر جائحة كورونا.

اتحاد الكرة : 4 أسباب تمنعنا من تأجيل مباريات المصري بالدوري

كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة ، سبب رفض تاجيل مباراة المصري البورسعيدي غدا امام حرس الحدود بالدوري رغم ظهور 12 حالة إيجابية بفيروس كورونا داخل الفريق ، واوضح مسءولو الجبلاية ان ما حدث في المصري هو إهمال يتحمله مسئولو وإدارة الفريق وليس من المنطقي ان يكافىء اتحاد الكرة الفريق علي إهماله بتأجيل مبارياته بالدوري. Advertisements مصطفى فتحى يبتعد عن الزمالك فى مواجهة الاتحاد السكندرى ابتعد مصطفى فتحى، صانع ألعاب الزمالك، عن حسابات كارتيرون للمشاركة مع الفريق الأبيض فى مواجهة الغد أمام الاتحاد السكندرى، فى المباراة المقرر إقامتها فى التاسعة مساء باستاد برج العرب، فى الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الممتاز، ويواصل مصطفى فتحي تدريباته التأهيلية على هامش مران الفريق اليوم بملعب فندق الإقامة ببرج العرب حيث يعاني اللاعب من إصابة عضلية تسببت فى غيابه عن لقاء المصري السابق فى المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشرة للدوري والتي انتهت بفوز الزمالك بهدف دون رد، ويسعى الجهاز الفني لتأهيل اللاعب بالصورة الأفضل للمباريات المقبلة .

أيمن أشرف يغيب عن الأهلي أمام الإنتاج الحربي في الدوري