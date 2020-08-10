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شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 9 / 8 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 9 أغسطس 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها ،الجبلاية تخاطب إنجلترا و إيطاليا و إسبانيا لاستقدام حكام أجانب لقمة الزمالك و الأهلي، الأهلي "يؤمن" قمة الدوري بثنائية "الظهيرين" في إنبي
الأهلي "يؤمن" قمة الدوري بثنائية "الظهيرين" في إنبي
حقق فريق الأهلي فوزاً ثميناً على أنبي بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الأحد، بإستاد القاهرة والمؤجلة من الجولة الخامسة عشر للدوري الممتاز، سجل محمد هاني هدف الأهلي الأول فى الدقيقة 64 وأضاف على معلول الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع في المباراة الأولى للفريقين بعد عودة بطولة الدوري التي توقفت عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا ، وشهدت المباراة حضور مجلسي الأهلي وانبي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.
محمد الحنفى حكماً لمباراة الزمالك والاتحاد السكندرى غداً
استقرت لجنة الحكام باتحاد الكرة، بقيادة وجيه أحمد وعزب حجاج، على تعيين الحكم محمد الحنفى لإدارة مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى غدًا بالدورى، وتعلن لجنة الحكام اليوم طاقم الحكام بالكامل بعد إجراء مسحات كورونا للاطمئنان على حالتهم الصحية.
الجبلاية تخاطب إنجلترا و إيطاليا و إسبانيا لاستقدام حكام أجانب لقمة الزمالك و الأهلي
يرسل اتحاد الكرة اليوم الأحد خطابات إلى عدة دول أوروبية من أجل تعيين حكام أجانب لمباراة الزمالك و الأهلي المقرر لها 22 أغسطس من الشهر الجاري بإستاد القاهرة ، في الجولة الـ لبطولة الدوري الممتاز، وقرر مسئولو لجنة الحكام برئاسة وجيه أحمد مخاطبة الدوريات الأوروبية التي تطبق تقنية حكم الفيديو var من أجل تعيين طاقم حكم للمباراة بعد تطبيق تقنية الفار في الدوري المصري.
10 % من العقود تثير أزمة في الإسماعيلى قبل عودة الدوري
أندلعت أزمة في صفوف النادى الاسماعيلى في الساعات الأخيرة بسبب قيام إدارة النادى الأصفر بصرف نسبة 10 % من عقود بعض اللاعبين قبل عيد الأضحى الماضى فيما حصل البعض الأخر على 12 % من قيمة عقودهم وهى نسب قليلة للغاية من مستحقات اللاعبين لدى القلعة الصفراء الأمر الذى تسبب في تذمر أغلب اللاعبين ومطالبتهم بالحصول على باقى مستحقاتهم إلا أن إدارة النادى طلبت منهم إغلاق الملف لحين عودة المهندس إبراهيم عثمان رئيس الاسماعيلى من ألمانيا لإنهاء هذه الازمة لاسيما أنه متواجد هناك منذ تفجر جائحة كورونا.
اتحاد الكرة : 4 أسباب تمنعنا من تأجيل مباريات المصري بالدوري
كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة ، سبب رفض تاجيل مباراة المصري البورسعيدي غدا امام حرس الحدود بالدوري رغم ظهور 12 حالة إيجابية بفيروس كورونا داخل الفريق ، واوضح مسءولو الجبلاية ان ما حدث في المصري هو إهمال يتحمله مسئولو وإدارة الفريق وليس من المنطقي ان يكافىء اتحاد الكرة الفريق علي إهماله بتأجيل مبارياته بالدوري.
مصطفى فتحى يبتعد عن الزمالك فى مواجهة الاتحاد السكندرى
أيمن أشرف يغيب عن الأهلي أمام الإنتاج الحربي في الدوري
تأكد غياب ايمن اشرف مدافع النادي الأهلي عن مواجهة فريقه المقبلة امام الانتاج الحربي يوم الجمعة المقبل في الدوري بداعي الايقاف بعد حصوله علي الانذار الثالث في مواجهة انبي بإستاد القاهرة في بطولة الدوري العام، وعاد الأهلى اليوم للظهور فى بطولة الدورى العام بعد غياب 5 أشهر، في مواجهة انبي المؤجلة من الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدورى المصرى الممتاز، وكانت آخر مواجهة لعبها الأهلى فى بطولة الدورى العام أمام سموحة منذ 5 أشهر تقريباً، وبالتحديد يوم 11 مارس الماضى والتى انتهت بالتعادل الإيجابى 1/1 بين الفريقين، قبل أن تتوقف بطولة الدورى العام وكذلك جميع المسابقات فى مصر وجميع أنحاء العالم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
المقاصة يعود للانتصارات بالفوز على أسوان 2 / 1
حصد فريق مصر المقاصة 3 نقاط غالية بعد الفوز علي أسوان بنتيجة 2 / 1 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 18 للدوري، بدأ المقاصة التقدم في الدقيقة 65 من هدف عكسى بعد عرضية من الجانب الأيمن لمحمد إبراهيم صانع ألعاب المقاصة يحرزها أحد مدافعى أسوان في مرماه ، وبعدها يستمر ضغط أبناء الفيوم ومن إحدى الكرات يطلق صلاح ريكو تسديدة قوية تسكن مرمى أبناء الجنوب في الدقيقة 73 من عمر اللقاء ، بعدها بدقيقة يستطيع كريم الطيب تعديل النتيجة لأسوان بإحراز الهدف الأول ، لتنتهي المباراة بفوز المقاصة بهدفين مقابل هدف ، ويرتفع رصيد المقاصة للنقطة 17 في المركز الـ 14 بجدول الدوري، بينما يتجمد رصيد اسوان عند النقطة 18 في المركز الـ 13 للدوري.
الأهلي يعين مسئول عن تطهير غرف الملابس في ملاعب المباريات
اقترب مسئولو النادي الأهلي بشكل كبير من التوصل لصيغه اتفاق مع نظرائهم فى هيدرسفيلد الإنجليزي بخصوص صفقة شراء رمضان صبحى بداية من الموسم المقبل، ويراقب مسئولو القلعة الحمراء العروض التى وصلت لرمضان صبحي بعدما نما إلى علمهم أن أندية فى أوروبا ترغب فى شراء اللاعب لكن عرضها المالى ليس كبيراً.
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