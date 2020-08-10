شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن يوجه رسالة خاصة إلى الحكام: خليكوا واثقين فى نفسكم شوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الصقر أحمد حسن، عميد لاعبى العالم، نجم قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك والمنتخب الوطنى سابقا، رسالة خاصة إلى الحكام المصريين، قائلا: "طبعا التحكيم فيه أخطاء ولكن الآن أصبحت هناك تقنية الفيديو ويجب تصحيح قرارتهم حال احتسابه أى خطأ". وتابع: "رسالتى للحكام إنهم يثقوا فى أنفسهم أكثر من ذلك والتخلص من الضغوط والسوشيال ميديا".

واقترح أحمد حسن على مسئولى الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى بتقليل المسحات الخاصة بكورونا على جميع اللاعبين، مؤكدا: "هذا الأمر مكلف للغاية ولكن يتم إجراء المسحات على من يشعر بأعراض الفيروس فقط".

Advertisements

وتابع: "كنت ضد استكمال الدورى حفاظا على انتظام المسابقة فى نسختها المقبلة، ولكن علينا أن نضع الحلول الآن من أجل استكمال المسابقة".

من ناحية أخرى قال أحمد حسن إن المصرى يمتلك الحق فى تأجيل مباراته أمام حرس الحدود، المقرر لها غدا بعد إصابة 16 حالة فى صفوفه بفيروس كورونا.

وأضاف الصقر فى تصريحات تليفزيونية: "أطالب اتحاد الكرة بتأجيل لقاء المصرى وحرس الحدود، وذلك لأنهم غير قادرين على توفير لاعبين بدلاء فى وقت ضيق"، مؤكدا فى الوقت نفسه أنه لا يجب على المصرى أن يطلب تأجيل عدد من المباريات وذلك حفاظا على استمرار مسابقة الدورى". وأشار الصقر: "المصرى لم يخطئ ولا يتعمد أى شخص الإصابة بالفيروس وعليهم أيضا اتخاذ الإجراءات الاحترازية".