شكرا لقرائتكم خبر عن عمر ربيع ياسين: بيراميدز يخاطب الأهلي لشراء ناصر ماهر نهائيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الإعلامى عمر ربيع ياسين إن نادى بيراميدز خاطب مسئولى النادى الأهلى من أجل الحصول على خدمات ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وأوضح عمر ربيع ياسين فى تصريحات تليفزيونية: "ناصر ماهر الذى يلعب معارًا حاليًا لنادى سموحة بات خارج حسابات فايلر ورفض عودته من الإعارة". وتابع: "فايلر يرفض عودة ناصر ماهر بسبب وجود أكثر من لاعب فى مركز صناعة اللعب داخل الفريق".

من ناحية أخرى خاض ناصر ماهر، صانع ألعاب النادى الأهلى المعار إلى فريق سموحة، وصلة تدريبات بدنية فى صالة الجيم، استعداداً لمباراة فريقه مع المقاولون العرب، والتى تقام الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة 19 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى عادت من جديد بعد فترة توقف حوالى 147 يوماً منذ مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، ونشر ناصر ماهر فيديو عبر حسابه الشخصى على إنستجرام، أثناء رفع الأثقال فى صالة الجيم قبل اللقاء المرتقب.

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فى سياق آخر، أكد فرج عامر، رئيس نادى سموحة، أنه يتدخل فى اختيارات التعاقد مع لاعبى فريق الكرة الأول بالنادى السكندرى قائلا، "إنه يشارك فى اختيارات اللاعبين مع المديرين الفنيين خوفًا من رحيل المدربين فى وسط الموسم".

وأضاف عامر، فى تصريحات تليفزيونية، أن سموحة حقق نتائج جيدة فى الدورى المصرى منذ صعوده ونجح فى التفوق على الأندية الكبيرة، كما أنه قادر على إنهاء الدورى فى المربع الذهبى بشرط أن يستيعد اللاعبون مستواهم قبل توقف النشاط".

وكشف رئيس نادى سموحة عن موقف النادى السكندرى النهائى بشان التعاقد مع صلاح محسن وناصر ماهر، لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى والمعارين فى صفوف سموحة حتى نهاية الموسم، مؤكدا أن اللاعبين من العيار الثقيل وأنه يتمنى استمرار إعارتهما، ولكن من الصعب شراء الثنائى بشكل نهائى بسبب المقابل المادى الكبير الذى سيطلبه النادى الأهلي.