القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد 9 أغسطس 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها ، الأهلي "يؤمن" قمة الدوري بثنائية "الظهيرين" في إنبي، هيدرسفيلد يشترط إضافة بند إعادة بيع لإتمام صفقة انتقال رمضان صبحى للأهلي .

الأهلي "يؤمن" قمة الدوري بثنائية "الظهيرين" في إنبي

حقق فريق الأهلي فوزاً ثميناً على أنبي بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الأحد، بإستاد القاهرة والمؤجلة من الجولة الخامسة عشر للدوري الممتاز، سجل محمد هاني هدف الأهلي الأول فى الدقيقة 64 وأضاف على معلول الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع في المباراة الأولى للفريقين بعد عودة بطولة الدوري التي توقفت عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا ، وشهدت المباراة حضور مجلسي الأهلي وانبي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

اتحاد الكرة : 4 أسباب تمنعنا من تأجيل مباريات المصري بالدوري

ابتعد مصطفى فتحى، صانع ألعاب الزمالك، عن حسابات كارتيرون للمشاركة مع الفريق الأبيض فى مواجهة الغد أمام الاتحاد السكندرى، فى المباراة المقرر إقامتها فى التاسعة مساء باستاد برج العرب، فى الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الممتاز، ويواصل مصطفى فتحي تدريباته التأهيلية على هامش مران الفريق اليوم بملعب فندق الإقامة ببرج العرب حيث يعاني اللاعب من إصابة عضلية تسببت فى غيابه عن لقاء المصري السابق فى المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشرة للدوري والتي انتهت بفوز الزمالك بهدف دون رد، ويسعى الجهاز الفني لتأهيل اللاعب بالصورة الأفضل للمباريات المقبلة .

كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة ، سبب رفض تاجيل مباراة المصري البورسعيدي غدا امام حرس الحدود بالدوري رغم ظهور 12 حالة إيجابية بفيروس كورونا داخل الفريق ، واوضح مسءولو الجبلاية ان ما حدث في المصري هو إهمال يتحمله مسئولو وإدارة الفريق وليس من المنطقي ان يكافىء اتحاد الكرة الفريق علي إهماله بتأجيل مبارياته بالدوري.

أيمن أشرف يغيب عن الأهلي أمام الإنتاج الحربي في الدوري

تأكد غياب ايمن اشرف مدافع النادي الأهلي عن مواجهة فريقه المقبلة امام الانتاج الحربي يوم الجمعة المقبل في الدوري بداعي الايقاف بعد حصوله علي الانذار الثالث في مواجهة انبي بإستاد القاهرة في بطولة الدوري العام، وعاد الأهلى اليوم للظهور فى بطولة الدورى العام بعد غياب 5 أشهر، في مواجهة انبي المؤجلة من الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدورى المصرى الممتاز، وكانت آخر مواجهة لعبها الأهلى فى بطولة الدورى العام أمام سموحة منذ 5 أشهر تقريباً، وبالتحديد يوم 11 مارس الماضى والتى انتهت بالتعادل الإيجابى 1/1 بين الفريقين، قبل أن تتوقف بطولة الدورى العام وكذلك جميع المسابقات فى مصر وجميع أنحاء العالم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

المقاصة يعود للانتصارات بالفوز على أسوان 2 / 1 حصد فريق مصر المقاصة 3 نقاط غالية بعد الفوز علي أسوان بنتيجة 2 / 1 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 18 للدوري، بدأ المقاصة التقدم في الدقيقة 65 من هدف عكسى بعد عرضية من الجانب الأيمن لمحمد إبراهيم صانع ألعاب المقاصة يحرزها أحد مدافعى أسوان في مرماه ، وبعدها يستمر ضغط أبناء الفيوم ومن إحدى الكرات يطلق صلاح ريكو تسديدة قوية تسكن مرمى أبناء الجنوب في الدقيقة 73 من عمر اللقاء ، بعدها بدقيقة يستطيع كريم الطيب تعديل النتيجة لأسوان بإحراز الهدف الأول ، لتنتهي المباراة بفوز المقاصة بهدفين مقابل هدف ، ويرتفع رصيد المقاصة للنقطة 17 في المركز الـ 14 بجدول الدوري، بينما يتجمد رصيد اسوان عند النقطة 18 في المركز الـ 13 للدوري.