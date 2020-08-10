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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد 9 أغسطس 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها ، الأهلي "يؤمن" قمة الدوري بثنائية "الظهيرين" في إنبي، هيدرسفيلد يشترط إضافة بند إعادة بيع لإتمام صفقة انتقال رمضان صبحى للأهلي .
الأهلي "يؤمن" قمة الدوري بثنائية "الظهيرين" في إنبي
حقق فريق الأهلي فوزاً ثميناً على أنبي بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الأحد، بإستاد القاهرة والمؤجلة من الجولة الخامسة عشر للدوري الممتاز، سجل محمد هاني هدف الأهلي الأول فى الدقيقة 64 وأضاف على معلول الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع في المباراة الأولى للفريقين بعد عودة بطولة الدوري التي توقفت عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا ، وشهدت المباراة حضور مجلسي الأهلي وانبي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.
اتحاد الكرة : 4 أسباب تمنعنا من تأجيل مباريات المصري بالدوري
كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة ، سبب رفض تاجيل مباراة المصري البورسعيدي غدا امام حرس الحدود بالدوري رغم ظهور 12 حالة إيجابية بفيروس كورونا داخل الفريق ، واوضح مسءولو الجبلاية ان ما حدث في المصري هو إهمال يتحمله مسئولو وإدارة الفريق وليس من المنطقي ان يكافىء اتحاد الكرة الفريق علي إهماله بتأجيل مبارياته بالدوري.
أيمن أشرف يغيب عن الأهلي أمام الإنتاج الحربي في الدوري
تأكد غياب ايمن اشرف مدافع النادي الأهلي عن مواجهة فريقه المقبلة امام الانتاج الحربي يوم الجمعة المقبل في الدوري بداعي الايقاف بعد حصوله علي الانذار الثالث في مواجهة انبي بإستاد القاهرة في بطولة الدوري العام، وعاد الأهلى اليوم للظهور فى بطولة الدورى العام بعد غياب 5 أشهر، في مواجهة انبي المؤجلة من الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدورى المصرى الممتاز، وكانت آخر مواجهة لعبها الأهلى فى بطولة الدورى العام أمام سموحة منذ 5 أشهر تقريباً، وبالتحديد يوم 11 مارس الماضى والتى انتهت بالتعادل الإيجابى 1/1 بين الفريقين، قبل أن تتوقف بطولة الدورى العام وكذلك جميع المسابقات فى مصر وجميع أنحاء العالم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
المقاصة يعود للانتصارات بالفوز على أسوان 2 / 1
حصد فريق مصر المقاصة 3 نقاط غالية بعد الفوز علي أسوان بنتيجة 2 / 1 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 18 للدوري، بدأ المقاصة التقدم في الدقيقة 65 من هدف عكسى بعد عرضية من الجانب الأيمن لمحمد إبراهيم صانع ألعاب المقاصة يحرزها أحد مدافعى أسوان في مرماه ، وبعدها يستمر ضغط أبناء الفيوم ومن إحدى الكرات يطلق صلاح ريكو تسديدة قوية تسكن مرمى أبناء الجنوب في الدقيقة 73 من عمر اللقاء ، بعدها بدقيقة يستطيع كريم الطيب تعديل النتيجة لأسوان بإحراز الهدف الأول ، لتنتهي المباراة بفوز المقاصة بهدفين مقابل هدف ، ويرتفع رصيد المقاصة للنقطة 17 في المركز الـ 14 بجدول الدوري، بينما يتجمد رصيد اسوان عند النقطة 18 في المركز الـ 13 للدوري.
الأهلي يعين مسئول عن تطهير غرف الملابس في ملاعب المباريات
اقترب مسئولو النادي الأهلي بشكل كبير من التوصل لصيغه اتفاق مع نظرائهم فى هيدرسفيلد الإنجليزي بخصوص صفقة شراء رمضان صبحى بداية من الموسم المقبل، ويراقب مسئولو القلعة الحمراء العروض التى وصلت لرمضان صبحي بعدما نما إلى علمهم أن أندية فى أوروبا ترغب فى شراء اللاعب لكن عرضها المالى ليس كبيراً.
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