شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يؤجل تشكيل الزمالك امام الاتحاد لمحاضرة الغد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، تأجيل حسم التشكيل الرسمي لمباراة الاتحاد السكندري المقرر لها غدا ببرج العرب بالجولة الثامنة عشرة من عمر منافسات بطولة الدورى الممتاز ، وجاء سبب تأجيل اعلان التشكيل املا في لحاق يوسف أوباما لاعب الفريق بالمباراة، حيث يخضع أوباما لاختبار طبي أخير غدا قبل المباراة ويأمل كارتيرون في لحاق أوباما بمباراة الاتحاد غدا لاكتمال القوةالضاربة للفريق.
واختتم الزمالك تدريباته على ملعب فندق الإقامة بمعسكر برج العرب بمشاركة الثنائى المغربى محمد أوناجم وأشرف بن شرقى، بالإضافة إلى طارق حامد وركز الجهاز الفنى للفريق على بعض الجوانب الفنية والخطط لتطبيقها فى مباراة الاتحاد غدا، وعقد الجهاز الفنى للزمالك جلسة مع اللاعبين فى بداية المران طالبهم خلالها بضرورة التركيز لتحقيق الفوز فى اللقاء والحصول على الثلاث نقاط.
وشهدت جلسة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك مع لاعبى الفريق، على هامش تدريب اليوم، التأكيد على صعوبة المباراة وأهميتها، وطالبهم بضرورة التركيز لتحقيق الفوز فى اللقاء والحصول على الثلاث نقاط، كما طالب كارتيرون لاعبى الفريق بالظهور بأفضل مستوى فى المباراة، وحذرهم في الوقت نفسه من خطورة المنافس خاصة أنه يضم لاعبين متميزين.
كما طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك من لاعبي الفريق ضرورة استغلال الفرص امام مرمي الاتحاد السكندري في مباراة الغد ، وشدد كارتيرون علي لاعبيه وتحديدا المهاجمين مصطفي محمد وعمر السعيد وكاسونجو بضرورة استغلال الفرص التي تأتي لهم أمام المرمي، خاصة ان الفريق أهدر العديد من الفرص السهلة امام مرمي المصري في المباراة الأخيرة والتي انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف.
وعرض كارتيرون علي لاعبيه تسجيل مباراة الزمالك والمصري لشرح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون لتفاديها في المباراة المقبلة، وأكد كارتيرون للاعبيه ان مباريات الدوري خير اعداد لمباراتي الرجاء المغربي في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا والمقرر لهما سبتمبر واكتوبر المقبلين.
كانت هذه تفاصيل خبر كارتيرون يؤجل تشكيل الزمالك امام الاتحاد لمحاضرة الغد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.