شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة فى لايف الخليج 365: بيراميدز يخاطب الأهلى لشراء ناصر ماهر نهائيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى محمد شبانه فى لايف " الخليج 365 "، أن مسئولو نادى بيراميدز، قد دخلوا فى مفاوضات مع نظرائهم فى الأهلى لشراء ناصر ماهر، صانع ألعاب الفريق الأحمر المعار لسموحة بداية من الموسم المقبل.

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تابع شبانه عبر برنامج " مع شبانه " على الخليج 365، أن إدارة نادى بيراميدز ترغب فى شراء اللاعب نهائيًا فى ظل صعوبة عودته لصفوف الأهلى لوجود العديد من اللاعبين المميزين فى مركزه حاليا داخل القائمة الحمراء.

أضاف شبانه فى لايف مع شبانه على صفحات الخليج 365 أن مسئولى نادى بيراميدز ينتظرون رد الأهلى المبدئى قبل التقدم بعرض رسمى لشراء ناصر ماهر.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعيًا هى الأحد والثلاثاء والخميس، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضًا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.