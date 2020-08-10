شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن يطالب اتحاد الكرة بتأجيل لقاء المصري وحرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال الصقر أحمد حسن، عميد لاعبي العالم، ونجم قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك والمنتخب الوطني سابقا، إن المصري يمتلك الحق في تأجيل مباراته أمام حرس الحدود، المقرر لها غدا بعد إصابة 16 حالة في صفوفه بفيروس كورونا.

وأضاف الصقر في تصريحات تليفزيونية : "أطالب اتحاد الكرة بتأجيل لقاء المصري وحرس الحدود وذلك لأنهم غير قادرين على توفير لاعبين بدلاء في وقت ضيق" مؤكدا فى الوقت نفسه أنه لا يجب على المصري أن يطلب تأجيل عدد من المباريات وذلك حفاظا على استمرار مسابقة الدوري".

واشار: "المصري لم يخطأ ولا يتعمد أي شخص الإصابة بالفيروس وعليهم أيضا اتخاذ الإجراءات الإحترازية".

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