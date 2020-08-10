محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أكد سمير حلبية، رئيس مجلس إدارة الناي المصري البورسعيدي، أن فريق الكرة بالنادي سيجري مسحة طبية جديدة لجميع اللاعبين والجهاز الفني بالفريق لتحديد موقفهم من مواجهة حرس الحدود المقرر لها مساء اليوم الإثنين.
وقبل ساعات اعلن النادي المصري عن وجود 16 حالة إصابة بكورونا بين اللاعبين وأفراد الجهاز الفني للفريق.
وقال حلبية في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة عبر قناة أون تايم سبورتس، سنجري مسحات طبية جديدة لجميع اللاعبين في الساعة السابعة صباح اليوم الإثنين، وفي حال وصول عدد الحالات المصابة لـ 12 فرد سيتم تأجيل مواجهة حرس الحدود.
واوضح، أن قرار التأجيل في حال ظهور 12 إصابة بين صفوف الفريق جاء بناء على اتصالات مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس المصري: في انتظار نتيجة المسحة الجديدة لتحديد موقفنا من مباراة الحرس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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