"قبل أزمة إصابات كورونا".. الخليج 365 يسرد كواليس من معسكر المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

شهدت الساعات الأخيرة أزمة شديدة بعدما تم الكشف عصر الأحد عن إصابة 16 شخصاً من فريق المصري البورسعيدي بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بواقع 12 لاعب و4 من أعضاء الجهاز الفني على رأسهم طارق العشري المدير الفني للفريق وعبدالظاهر السقا المدير الرياضي.

وطالب النادي المصري بشكل رسمي تأجيل مباراته أمام حرس الحدود بالجولة الـ18 لمسابقة الدوري الموسم الحالي التي من المقرر أن تقام اليوم الإثنينن، لكن اتحاد الكرة أعلن في بيان رسمي رفضه لتأجيل المباراة.

ووأكد اتحاد الكرة في بيان له، أن ذلك يأتي في ظل قناعته بأن ثبوت إيجابية هذا العدد الكبير في فريق واحد جاء نتيجة تقصير في اتباع الاجراءات الاحترازية الواجبة.

وعلم "الخليج 365" أن معسكر المصري في برج العرب بمدينة الإسكندرية ليس مغلقاً بالشكل الكامل، لكن هناك تواجد لعدد من النزلاء داخل فندق الإقامة.

وبالتالي فالفريق ليس معزولاً بشكل كامل وفقاً للتعليمات والإجراءات الإحترازية في ظل خضوع جميع اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي للمسحات الطبية بشكل دوري للإطمئنان عن حالة الجميع.

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فندق إقامة المصري يتواجد به أيضا فريق طنطا، وسبق وتواجد بنفس الفندق فريق طلائع الجيش.

وقام المصري بتنظيم مباراة ودية صباح اليوم التالي لمباراة الزمالك مع فريق من قطاع الناشئين بحضور أفراد من القطاع تواجدوا في الملعب الفرعي لبرج العرب وخاضوا المباراة لكن دون إجراء أي مسحات طبية وفقا لما علمه "الخليج 365".

ووفقا لما علمه "الخليج 365" أن خروج أحد حراس مرمى الفريق من المعسكر لحضور مراسم دفن والدته كان بعد اجراءه للمسحة الطبية للكشف عن كورونا وليس قبلها، حيث حرص الجهاز الفني للمصري على خروج اللاعب من المعسكر بعد خضوعه للمسحة.

قام مسؤولو المصري باستئجار سيارة للحارس لكي يتواجد في مراسم دفن والدته، لكن لم يغادر المعسكر وقتها إلا بعد أن خضع للمسحة.

وفيما يخص حفل زفاف نجل طارق العشري المدير الفني للفريق فكان قبل مباراة الزمالك التي أقيمت يوم الخميس الذي وافق يوم 6 من شهر أغسطس، وعندما عاد للمعسكر خضع للمسحة الطبية وظهرت نتيجتها سلبية وتواجد في مباراة الزمالك بشكل طبيعي.

وكان سمير حلبية رئيس المصري قد صرح في وقت سابق أن هناك جهود يتم بذلها لحل الأزمة خاصة بعد تدخل وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، وأن هناك مسحة طبية سوف يخضع لها عدد من لاعبي المصري صباح اليوم الإثنين لتحديد إمكانية لعب مباراة حرس الحدود من عدمها.