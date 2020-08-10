ملف الأحد..الأهلي يعبر انبي بثنائية.. وكورونا تضرب المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
زوار الخليج 365 نستعرض أبرز الأحداث التي شهدها يوم الأحد 9 أغسطس 2020.
محمد إبراهيم يعلق على مفاوضات الأهلي وتألقه مع إيهاب جلال
كورونا تضرب المصري .. 16 حالة إيجابية بين اللاعبين والجهاز الفني
سامي قمصان يتحدث عن مكاسب مباراة إنبي.. وعودة حمدي فتحي
فايلر: دفاع إنبي صعّب اللقاء علينا.. وحمدي فتحي مهم بالنسبة لي
"أظهرة الأهلي" تقوده للفوز على إنبي بثنائية في الدوري
فلافيو: الأهلي لديه القدرة على الفوز بأي بطولة.. ومباريات الإسماعيلي هيّ الأصعب
زادة: أمامنا 3 خطوات قبل تقديم ملف القرن للمحكمة الرياضية
الاتحاد السكندري يعلن إصابة بفيروس كورونا في صفوفه
رئيس المصري: وزير الرياضة تدخل لحل الأزمة.. ونخوض مباراة الحدود بشرط
حمدي فتحي يكشف تعليمات فايلر أمام إنبي.. ويؤكد: "لم أشعر بأعراض كورونا"
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