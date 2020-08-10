زادة: أمامنا 3 خطوات قبل تقديم ملف القرن للمحكمة الرياضية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن ملف نادي القرن الأفريقي تحت الترجمة حاليًا في أولى الخطوات قبل تقديمه إلى المحكمة الرياضية الدولية.

وأشار زادة في تصريحات عبر قناة نادي الزمالك، إلى أنه فور الانتهاء من عملية الترجمة، سيتم إرسال الملف إلى اتحاد الكرة المصري ومن ثم الاتحاد الأفريقي "كاف".

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وقال زادة: "مجلس إدارة الزمالك يبحث جميع الحيثيات في ملف نادي القرن حاليًا، هناك ثلاث خطوات تتبقى من أجل تقديمه للمحكمة الرياضية الدولية".

وأكمل: "الملف الآن مع محامي إيطالي بسد جميع ثغرات القضية، المحكمة الرياضية الدولية عادلة وحيادية لأبعد حد، كل طرف من المتنازعين يختار قاضيًا وهناك قاضِ هو رئيس للجنة وهو المرجح".

واختتم: "الملف جارِ ترجمته حاليًا ومن ثم إرساله بعد الانتهاء إلى اتحاد الكرة المصري لتحويله إلى الاتحاد الأفريقي".