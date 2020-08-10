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الاتحاد السكندري يعلن إصابة بفيروس كورونا في صفوفه

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أعلن نادي الاتحاد السكندري، وجود حالة إيجابية مصابة بفيروس المستجد بين لاعبيه، وذلك بناء على إخطار من اللجنة الطبية باتحاد الكرة المصري.

ونشر الاتحاد بيانًا عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك للتواصل الإجتماعي، أشار خلاله إلى وجود الحالة على الرغم من إبلاغه بسلبية جميع العينات، عصر اليوم الأحد.

وأشار الاتحاد في بيانه إلى أن محمد مصيلحي رئيس النادي، تواصل مع مسؤولي اتحاد الكرة المصري لمعرفة سبب التضارب في نتائج المسحة الطبية لأفراده.

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واختتم الاتحاد بيانه، أنه تم إتخاذ إجراءات عزل اللاعب المصاب بالإضافة إلى لاعب آخر كان مخالط له في نفس الغرفة، من جانب الجهاز الطبي للفريق.

وجاء بيان الاتحاد السكندري كالتالي:

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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