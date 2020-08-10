المصري: لا نطلب المستحيل.. وننتظر حل لأزمة مواجهة حرس الحدود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد طارق هاشم، عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، أن حالة أحمد عبدالفتاح، حارس الفريق صعبة للغاية بسبب فيروس كورونا، ويحتاج للدخول للعناية المركزة.

وقال هاشم في تصريحات لبرنامج "نمبر وان": "طلبنا الإسعاف لحارس المصري وحالته صعبة ويحتاج الدخول في العناية المركزة".

وأضاف، أنه مواجهة حرس الحدود يجب أن يتم تأجيلها بالإضافة لمباراة اخرى حتى يتعافى اللاعبين من الإصابة بكورونا.

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وأوضح، أن أزمة مواجهة حرس الحدود في طريقها للحل، ولا بد أن يكون هناك تأجيل للمباراة المقبلة.

وتابع:" طلبنا تأجيل مباريات الفريف خلال الـ 10 ايام المقبلة، ويخوض الفريق بعد ذلك باقي مبارياته بشكل طبيعي".

وأتم تصريحاته: ننتظر في النادي الإسماعيلي مع رئيس النادي الساعات المقبلة للوصول لحل وسط يرضي جميع الأطراف، فنحن لا نطلب المستحيل".