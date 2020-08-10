رئيس المصري: وزير الرياضة تدخل لحل الأزمة.. ونخوض مباراة الحدود بشرط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد سمير حلبية رئيس النادي المصري، أن اتحاد الكرة ليس مصمما على خوض الفريق لمباراة حرس الحدود، مشيراً إلى أن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تدخل لحل الازمة.

وقال سمير حلبية في تصريحات لبرنامج "البريمو" عبر قناة "تن": "اتحاد الكرة ليس مصمما على خوض المباراة، ولكنه مصمم على إجراء المسحة صباحاً".

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وأضاف: "تحدثنا مع عمرو الجنايني ووزير الرياضة، وسنقوم بإجراء المسحة، وإذا كانت الأمور جيدة سيكون هناك أمران يا إما سنلعب المباراة، أو ستؤجل المباراة، وسنلعب في حالة إن اللاعبين الموجودين يكفون أن نلعب كفريق".

وواصل حلبية: "لدينا مشكلة إن في 3 حراس، أحدهم مصاب و2 مصابين بفيروس كورونا، ولدينا مشكلة في القيد ولم نستطع ضم أي لاعبين جدد، وقمنا بتأييد 22 لاعب فقط، ولو هناك لاعبين فلماذا لن نلعب، فنحن كنا مصممين على استكمال الدوري".

واختتم رئيس المصري تصريحاته: "أشرف صبحي وزير الرياضة تدخل لحل الأمر، وعمرو الجنايني تفهم الأمر وقال أننا سنقوم بعمل مسحة في الثامنة صباحا، وإذا كانت الأمور جيدة سنلعب المباراة، ونطالب بتأجيل هذه المباراة فقط، وسنبذل أقصى ما لدينا لحل هذه الأزمة".