أحمد حسن يعلق على طلب المصري بتأجيل مباراته أمام حرس الحدود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، أنه من حق فريق المصري طلب تأجيل مباراته أمام حرس الحدود، بعد ظهور 16 حالة اصابة بفيروس كورونا داخل الفريق.

وقال حسن في تصريحات لبرنامج نمبر وان عبر قناة النهار، إن الظرف الذي يمر به نادي المصري استئنائي فمن حقه طلب تأجيل المباراة المقبلة.

وأضاف: "أطالب اتحاد الكرة بتأجيل لقاء المصري وحرس الحدود وذلك لأنهم غير قادرين على توفير لاعبين بدلاء في وقت ضيق".

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وأوضح، أنه من الصعب تاجيل عدد من المباريات لفريق المصري وذلك حفاظا على استمرار مسابقة الدوري، مؤكدا ان الفريق البورسعيدي لم يخطأ ولا يتعمد أي شخص الإصابة بالفيروس وعليهم أيضا اتخاذ الإجراءات الإحترازية.

واقترح ، على مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني بتقليل المسحات الخاصة بكورونا على جميع اللاعبين.

وتابع: "هذا الأمر مكلف للغاية ولكن يتم إجراء المسحات على من يشعر بأعراض الفيروس فقط".

وأتم: "كنت ضد استكمال الدوري حفاظا على انتظام المسابقة في نسختها المقبلة، ولكن علينا أن نضع الحلول الان من أجل استكمال المسابقة".