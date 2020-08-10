طولان: حظنا سيء لمواجهة الأهلي بعد التوقف.. والأخطاء أدت للأهداف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد حلمي طولان المدير الفني لنادي إنبي، أن فريقه استطاع الصمود في المباراة التي جمعته بالنادي الأهلي، مشيراً إلى أن الأخطاء الفردية في المباريات واردة.

وخسر إنبي بهدفين نظيفين من النادي الأهلي، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ15 من دوري we المصري، مساء اليوم الأحد.

وقال حلمي طولان في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الاهداف جاءت نتيجة اخطاء فردية، وعدم وجود اصابات ميزة لفرقتي، وفريقي استطاع يصمد أمام الاهلي".

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وأضاف: "أريد أن أوجه التحية للاعبي فريق على ذلك، وقمنا بتكثيف تدريباتنا وكنا بنعمل ١٠ وحدات في الاسبوع ومن المهم ان تعمل مخزون بدني للفريق".

وتابع طولان: "حظنا سيء لمواجهة الاهلي في اول مباراة بعد التوقف، واستطعنا نتعامل مع الاهلي على الرغم من لعبه باثنان مهاجمين".

واختتم المدير الفني لنادي إنبي: "لم يكن هناك خطورة علينا خلال المباراة، والاخطاء الفردية واردة ورأينا ما فعله فاران مع ريال مدريد في دوري الأبطال، ومع توالي المباريات سنكون افضل بالطبع في المباريات القادمة".