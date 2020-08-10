عضو إدارة الزمالك: أحمد الشناوي لا يجيد في المباريات الفاصلة..وثنائي الأبيض ‏أفضل منه ‏

أكد هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن حارس الفريق ‏السابق وبيراميدز الحالي أحمد الشناوي، لم يكن يجيد في المباريات ‏الفاصلة والحاسمة.‏

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على

‏شاشة قناة الزمالك:"أحمد الشناوي حارس جيد ولكنه كان يقدم مستويات ‏مخيبة في المباريات الحاسمة".‏وواصل:" هزمية الزمالك بالخمسة أمام النجم الساحلي كان الشناوي سبباً ‏في 3 من الأهداف المسجلة، كذلك الخسارة أمام الوداد المغربي بالخسمة ‏ونهائي دوري الأبطال أمام صن داونز".‏وأتم تصريحاته:" أرى أن محمود جنش ومحمد أبوجبل أفضل كثيراً من ‏أحمد الشناوي".

ومن المقرر أن يلتقي نادي الزمالك بنظيره الاتحاد السكندري اليوم الاثنين في إطار منافسات الدوري الممتاز.