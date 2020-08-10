أكد هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن حارس الفريق السابق وبيراميدز الحالي أحمد الشناوي، لم يكن يجيد في المباريات الفاصلة والحاسمة.
وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على
وواصل:" هزمية الزمالك بالخمسة أمام النجم الساحلي كان الشناوي سبباً في 3 من الأهداف المسجلة، كذلك الخسارة أمام الوداد المغربي بالخسمة ونهائي دوري الأبطال أمام صن داونز".
وأتم تصريحاته:" أرى أن محمود جنش ومحمد أبوجبل أفضل كثيراً من أحمد الشناوي".
ومن المقرر أن يلتقي نادي الزمالك بنظيره الاتحاد السكندري اليوم الاثنين في إطار منافسات الدوري الممتاز.
كانت هذه تفاصيل خبر عضو إدارة الزمالك: أحمد الشناوي لا يجيد في المباريات الفاصلة..وثنائي الأبيض أفضل منه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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