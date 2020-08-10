المصري يكشف سر إصابة لاعبيه بفيروس كوورنا

كشف طارق هاشم، عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، إن النادي البورسعيدي، إصابة 16 فردا في الفريق البورسعيدي بفيروس كورونا.

وتابع طارق هاشم في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر

وان" والذي يقدمع عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "اتحاد الكرة قد أكد أن الفنادق التي سيقيم بها الفرق لن تكون بها نزلاء وهذا لم يحدث".

وأشار: "هناك نزلاء في الفنادق وأوبن بوفيه وهذا هو السبب".

وأعلن النادي المصري مساء الأحد، إصابة 16 لاعباً بفيروس كورونا المستجد، وذلك قبل مواجهة حرس الحدود في الدوري المقرر لها اليوم الاثنين.