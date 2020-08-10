عضو إدارة المصري : حارس الفريق حالته صعبة وطلبنا له الإسعاف لنقله للعناية المركزة

قال طارق هاشم، عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، إن حالة أحمد عبدالفتاح، حارس النادي البورسعيدي، صعبة للغاية بسبب فيروس كورونا.
وتابع طارق هاشم في تصريحات خاصةعبر برنامج "نمبر وان" والذي يقدمع عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "طلبنا الإسعاف لحارس المصري وحالته صعبة ويحتاج الدخول في العناية المركزة".
وأشار: "يجب تأجيل المباراة أسوة بنادي الإنتاج الحربي الذي تم تأجيل مباراته".
وأعلن النادي المصري، أمس الأحد إصابة 16 لاعباً بصفوف الفريق بفيروس كورونا، قبل مواجهة حرس الحدود في الدوري والمقررة اليوم الاثنين.
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