حرس الحدود: نساند المصري في أزمته ولكن لم نطلب التأجيل

قال محمد حليم، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود، إنه النادي العسكري يؤيد قرار المصري بتأجيل لقاء المصري البورسعيدي.

وأكد محمد حليم في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر

وان" والذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "نحن ملتزمون بقرار اتحاد الكرة حول المباراة ولم نطلب التأجيل، ولكن أضع نفسي في مكان المصري".

وتابع: "كنا نعاني في بداية الإعداد من ذلك الأمر وكان عندنا عدد من الحالات ونتمنى السلام للجميع".

وأعلن النادي المصري، اليوم الأحد، إصابة 16 لاعباً بصفوف الفريق بفيروس كورونا المستجد، وذلك قبل مباراة حرس الحدود، اليوم الاثنين.